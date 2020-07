WhatsApp perde tantissimi utenti all'improvviso: ecco il motivo

La fama di WhatsApp è data anche dalla sua grande affidabilità, la quale cresce anno dopo anno e in base a tutte le peripezie che si trova di fronte. Sono cambiate tantissime cose con il corso del tempo, e in questo caso gli utenti si sono adeguati. Ovviamente uno degli aspetti positivi riguarda gli aggiornamenti, i quali arrivano molto frequentemente e con diverse novità.

Il pubblico infatti non attende altro, visto che talvolta potrebbe venire meno la voglia di utilizzare una piattaforma che senza alcun update sarebbe statica. Nel frattempo però ci sono anche delle criticità, le quali però non possono essere accollate a WhatsApp. Infatti per quanto riguarda le truffe la piattaforma può farci ben poco, visto che sono gli utenti a scegliere cosa diffondere in chat. Adesso però qualcuno sarebbe davvero stufo, infatti in molti avrebbero preso provvedimenti molto duri.

WhatsApp, le truffe fanno scappare via una volta e per tutte gli utenti che ora non torneranno

Le segnalazioni sono state davvero tante negli ultimi tempi, con le truffe che sono state diffuse anche durante il periodo di emergenza. Diverse persone su WhatsApp hanno abboccato, perdendo soldi o magari dati personali. Molti di questi quindi hanno preso una decisione definitiva, decidendo dunque di abbandonare la piattaforma una volta per tutte.

Sono in tanti gli utenti che avrebbero scelto di migrare altrove, optando per Telegram. Questa nuova piattaforma si dimostra davvero molto valida e in netta crescita. Inoltre gli utenti riferiscono che al suo interno non ci sono truffe e pericoli tangibili. Staremo comunque a vedere quale sarà il prossimo svolgimento.