Attesissimo il lancio dei nuovi smartphone di casa Apple. Il colosso di Cupertino avrebbe in serbo ben quattro nuovi iPhone, tutti compatibili con le Reti di quinta generazione ma con dimensioni e tecnologie che variano a seconda del modello.

Nello specifico, Apple starebbe lavorando ad un iPhone 12 entry-level con schermo da 5,4 pollici, iPhone 12 con schermo da 6,1 pollici, iPhone 12 Pro con schermo da 6,1 pollici, ed un iPhone 12 Pro Max con schermo da 6,7 pollici.

A proposito della proposta entry-level, probabilmente la più allettante in rapporto qualità-prezzo, sono trapelate sul Web nuove informazioni e immagini che ci permettono di capire come sarà il display e parte del design dello smartphone, oltre ciò che si conosce già.

E’ stato DigitalChatStation ad aver condiviso in Rete le immagini del display di iPhone 12 da 5,4 pollici. Scongiurando le ipotesi secondo le quali il design del nuovo smartphone sarebbe stato caratterizzato dalla presenza di un notch più piccolo, le immagini mostrano un display con un notch delle stesse dimensioni dell’attuale iPhone 11.

iPhone 12 da 5.4 pollici, tutto quello che sappiamo

Cosa sappiamo del prossimo entry-level di casa Apple? Per il momento, quelle di cui siamo in possesso sono solo informazioni presunte. Ancora nulla di ufficiale, dunque, ma iPhone 12 da 5,4 pollici dovrebbe essere presentare un corpo in alluminio, caratterizzato sul retro dal modulo fotocamera a doppio obiettivo, in stile iPhone 11. Lo smartphone dovrebbe poi essere alimentato dal chip proprietario Apple A14, aiutato da 4 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il prezzo, questo dovrebbe essere a partire da 549 dollari. Attendiamo l’evento del prossimo 8 settembre, nel corso del quale Apple alzerà il sipario sulla nuova famiglia di iPhone.