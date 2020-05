Nelle ultime ore sono emerse in rete tante nuove informazioni sui futuri smartphone di casa Apple. Riprendendo quanto già trapelato nelle scorse settimane, si suppone (preferiamo parlare di supposizioni ed ipotesi, almeno fin quando queste informazioni non verranno ufficialmente confermate da chi di dovere) che il colosso di Cupertino abbia in serbo ben quattro diversi modelli di iPhone 12, che differiranno per le dimensioni e per alcuni particolari nel comparto hardware, a partire da quello multimediale.

Prima di procedere con la caratteristiche hardware dei prossimi iPhone, le più recenti voci vogliono che il nuovo melafonino sia disponibile in una nuova colorazione Blue Navy, che sostituirà il Midnight Green dell’attuale iPhone 11. Il vetro del pannello posteriore, invece, manterrà la finitura opaca così da non trattenere le ditate. Quanto ai display, tutti e quattro i modelli di iPhone 12 monteranno degli schermi OLED con intagli più sottili, mentre le varianti Pro godranno di una refresh rate di 120 Hz. Confermata la presenza di notch più piccoli.

Cosa sappiamo sui quattro nuovi modelli di iPhone 12

Ora, per quanto riguarda le altre caratteristiche: