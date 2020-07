WindTre è pronto a lanciare una nuova offerta rivolta a tutti gli utenti interessati a ottenere una buona quantità di Giga di traffico dati, e non solo. Il gestore attraverso la nuova tariffa WindTre Smart Pack 100 riserva un’interessante sorpresa a tutti i nuovi clienti, i quali potranno ricevere uno smartphone incluso nel prezzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli e le informazioni utili per l’attivazione della tariffa WindTre.

WindTre Smart Pack 100: ecco la nuova offerta lanciata dal gestore!

La nuova tariffa WindTre sarà disponibile per i nuovi clienti a partire dal 27 luglio 2020 e potrà essere richiesta fino al 20 settembre 2020, salvo ulteriori proroghe sa parte del gestore.

L’attivazione può essere effettuata indipendentemente dalla richiesta di attivazione di una nuova linea o dal trasferimento del numero dal precedente operatore. E’ necessario, però, abbinare all’offerta uno smartphone tra quelli presenti in listino che, in alcuni casi, non prevedono alcun costo aggiuntivo.

Ogni mese la tariffa permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo mensile base è di 16,99 euro e dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Alcuni smartphone proposti dal gestore non necessitano di alcuna spesa aggiuntiva. Nel caso in cui il dispositivo richiesto preveda il pagamento di alcune rate, l’importo di queste sarà sommato al costo di rinnovo della tariffa e sostenuto mensilmente tramite una delle modalità di pagamento precedentemente indicate.

Si ricorda che la tariffa sarà disponibile soltanto a partire da lunedì 27 luglio e che sarà possibile conoscere ulteriori dettagli recandosi in uno dei punti vendita dell’operatore o effettuando l’accesso al sito ufficiale.