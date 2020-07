Vodafone ha deciso di lanciare una promozione pensata per la fascia di utenza davvero giovane, stiamo parlando di una promo per tutti gli Under 25 denominata Shake It FUN e caratterizzata da un prezzo davvero conveniente, vediamo i dettagli.

L’offerta sostanzialmente si imposta come una comune voce+giga, ma a differenza di quelle viste fin’ora, offre una navigazione senza limiti e senza consumare giga nel caso di visione di Twitch, oltre che per Social, Chat e Musica.

Shake It FUN by Vodafone per gli under 25

La nuova offerta Shake It FUN pensata per i giovani include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati anch’essi verso tutti e 20Gb di traffico dati con addebito su credito residuo, incrementabili a 40Gb in caso di addebito invece su un metodo di pagamento automatico.

La vera chicca però è la navigazione senza con la possibilità di non consumare i Giga in Bundle utilizzando chat, musica e social, con inclusi Vodafone Power Gaming e l’abbonamento Tidal Premium incluso gratis per 6 mesi, il cui rinnovo poi richiederà un canone di 6,90 euro mensili, il tutto a soli 9,99€ sempre su scala mensile.

Si tratta di una mega offerta davvero conveniente, la quale nel caso di un potenziale acquirente intenzionato ad attivarla, richiederà un ulteriore contributo di 5 euro come costo di attivazione, un piccolo obolo che vale sicuramente quanto descritto sopra.

La navigazione consume-free è possibile grazie all’attivazione contestuale di Vodafone Pass Chat, Pass Music e Pass Social senza costi aggiuntivi anch’essi.

Se siete degli under 25 e siete in cerca di una promozione caratterizzata dall’abbondanza, Shake It FUN è ciò che stavate cercando.