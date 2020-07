WhatsApp: bisogna cancellare l'immagine del profilo subito, ecco perché

Tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp ne hanno apprezzato durante gli ultimi anni le qualità. Ovviamente la piattaforma non ha lasciato che altre realtà riuscissero a superarla, semplicemente introducendo delle novità molto interessanti. Questi hanno contribuito dunque al netto miglioramento delle sue qualità, le quali ad oggi vengono riconosciute anche dai più scettici.

Ci sono infatti tantissime opzioni da poter utilizzare, tralasciando quelle legate solo ed esclusivamente alla messaggistica. WhatsApp è l’applicazione più scaricata al mondo, soprattutto negli ultimi tempi. Ci sono però anche alcuni grattacapi che la piattaforma non ha ancora risolto, e uno di questi è certamente rappresentato dalle truffe. Proprio queste infatti continuano ad arrivare, anche se la colpa non è da attribuire a WhatsApp. Ci sono alcuni utenti che non pensano altro che a minare costantemente alla sicurezza altrui.

WhatsApp, ritorno di immagine del profilo killer: ecco la truffa che tutti credevano fosse scomparsa

Qualche tempo fa si parlava insistentemente di una truffa che agiva mediante l’immagine del profilo. Questa a quanto pare sarebbe ritornata, o almeno risulta essere così stando alle segnalazioni degli utenti.

I truffatori puntano un profilo, derubandolo dell’immagine del profilo e lasciando il proprietario ignaro di tutto ciò. In seguito, in un modo ancora non decifrato, sembra che gli stessi truffatori riescano a contattare i contatti nella rubrica del malcapitato. Facendo finta di impersonare la persona nell’immagine del profilo e servendosi di un account fake, acquisti richiedono poi ai contatti una ricarica Postepay. In questo modo riescono a tirare su un bel gruzzoletto, per cui state molto attenti e segnalate questo tipo di attività.