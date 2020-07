WhatsApp: potete entrare con un trucco gratuito da invisibili in chat

La privacy è uno degli aspetti fondamentali quando si parla del web, soprattutto in merito alle tante applicazioni che lo compongono. Non importa il sistema operativo che prendete in esame, ma la piattaforma di cui parlate ed in questo caso WhatsApp è una di quelle più utilizzati al mondo.

Stiamo parlando di un colosso ormai affermato da anni e anni, il quale compone gran parte del mondo della messaggistica. Qui sono tante le persone che ogni giorno operano con messaggi, chiamate e videochiamate, ma sono altrettante quelle che proprio non riescono a fidarsi. Infatti, soprattutto dopo quanto si è visto negli ultimi anni, qualcuno ha ancora paura a rapportarsi con WhatsApp. Ovviamente stiamo parlando di una delle piattaforme di messaggistica più sicure al mondo, anche se gli utenti vorrebbero di più dal punto di vista proprio della privacy.

WhatsApp, in questo modo potete entrare di nascosto leggendo ugualmente qualsiasi cosa

Sono tanti gli utenti che spesso e volentieri tendono a non entrare su WhatsApp per leggere i messaggi proprio per non mostrarsi al pubblico. In questo modo ovviamente si riesce ad evitare di segnare l’ultimo accesso o di finire online, magari stimolando i soliti disturbatori a contattarvi.

Secondo quanto riportato ultimamente esisterebbe un metodo molto più semplice: si tratta di un’applicazione denominata Unseen. Già dal nome chi mastica un po’ di inglese dovrebbe capire di cosa si tratta, ovvero di una soluzione che permette di non essere visti. Questa è una piattaforma alternativa che raccoglie i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo potrete leggerli senza dover entrare nell’applicazione ufficiale. Così facendo dunque neanche l’ultimo accesso sarà aggiornato.