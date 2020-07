L’importanza di WhatsApp nella sfera sentimentale è oramai un dato di fatto. Al giorno d’oggi probabilmente nessuna relazione di coppia rinuncia alle conversazioni della piattaforma di messaggistica. E’ inoltre dimostrato che sempre più persone scoprono l’amore proprio tra una chat e l’altra.

WhatsApp, il nuovo metodo per scoprire se il partner ci tradisce in chat

Purtroppo non ci sono soltanto note positive a contraddistingue il legame tra WhatsApp ed il campo amoroso. Spesso e volentieri, proprio attraverso il servizio, tante persone si dividono, magari a causa di tradimenti.

Aumenta di giorno in giorno il numero delle persone che, in un modo o nell’altro, cerca di spiare di nascosto le chat del proprio partner. La maggior parte degli interessati sceglie di affidarsi a quello che è il metodo classico: leggere direttamente dallo smartphone altrui le chat. Questo sistema, anche se molto semplice ed immediato, non è sempre d’aiuto, considerato che in caso di messaggi sospetti, la controparte potrebbe archiviare ogni contenuto sospetto.

In pochi sanno che su WhatsApp è possibile spiare anche in tempo reale il proprio lui o la propria lei, approfittando di un’anomalia per la piattaforma WhatsApp Web.

Grazie a WhatsApp Web è possibile copiare le conversazioni da uno smartphone ad un pc senza l’ausilio di password o codici di sicurezza. In nome di questa possibilità, basta avere a disposizione anche per pochi secondi il cellulare del partner e sincronizzare le conversazioni su un dispositivo fisso. L’operazione, che avverrà in pochi secondi, consente un libero accesso a tutte le chat del partner. Le conversazioni inoltre saranno aggiornate real time.