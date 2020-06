Il Samsung Galaxy A01 Core sarà uno dei prossimi smartphone low-cost del colosso sudcoreano e fino ad oggi ha ricevuto numerose certificazioni e sono spuntati online molti rumors e leaks. Nel corso delle ultime ore, però, ad arricchire ancor di più quanto trapelato sono arrivate alcune immagini renders del noto leaker Evan Blass.

Ecco il design del budget phone di Samsung

Questo dispositivo sarà il più economico della nuova serie di smartphone Galaxy A targati Samsung e sarà caratterizzato da un design piuttosto datato e per niente moderno. Come è possibile osservare dalle immagini renders pubblicate da Evan Blass, infatti, il nuovo Samsung Galaxy A01 Core avrà sul fronte un display nel form factor di 18:9. Saranno assenti sia notch, notch a goccia o fori dato che ci saranno delle cornici superiori e inferiori molto pronunciate.

Anche il retro non porta grosse novità. In alto a sinistra sarà infatti collocata una fotocamera posteriore accompagnata da un flashLED. La backcover, poi, sembra essere realizzata in plastica e sembra che abbia una rifinitura zigrinata. Sul lato destro del frame laterale, poi, ci saranno il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Le immagini renders di @evleaks ci rivelano infine che per questo device avremo almeno due colorazioni, ovvero quella rossa e quella blu.

Per ora ovviamente non abbiamo conferme ufficiali, ma solitamente il leaker Evan Blass è abbastanza affidabile per quanto riguarda rumors e leaks. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che a bordo del nuovo Samsung Galaxy A01 Core ci sarà un processore di casa MediaTek. Nello specifico, ci sarà il SoC MediaTek MT6739WW con 1 GB di RAM e con Android 10 Go installato a bordo.