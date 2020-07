WhatsApp: il nuovo aggiornamento scatena gli utenti, novità incredibile

La grande forza di WhatsApp è certamente quella di migliorarsi anno dopo anno, nonostante i risultati raggiunti siano già molto soddisfacenti. Non esiste infatti altra piattaforma di messaggistica che raggiunga questi numeri, visto che il colosso è arrivato ben oltre il miliardo di utenti attivi. Questi sono soddisfatti ovviamente della possibilità di sentire chiunque durante la giornata semplicemente con un tocco sul proprio smartphone.

Proprio gli aggiornamenti hanno permesso poi di venire in possesso di tantissimi miglioramenti. Se prima si parlava solo di messaggi, ad oggi ci ritroviamo di fronte ad un colosso che racchiude al suo interno chiamate e videochiamate di grandissimo livello. Ultimamente qualcuno aveva poi appreso da diverse indiscrezioni che un nuovo aggiornamento fosse in procinto di arrivare proprio su WhatsApp. A quanto pare questo sarebbe pronto per la distribuzione globale, vista anche la sperimentazione sulla versione beta.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di creare delle scorciatoie per i contatti

Le varie utilità che permette WhatsApp sono certamente quel qualcosa in più che gli utenti non vogliono abbandonare. I nuovi aggiornamenti riescono a portare sempre qualcosa di strepitoso, come in questo caso. Tutti potranno infatti avere ben presto su WhatsApp la possibilità di avere le scorciatoie per i contatti.

Ciò significa che nel momento in cui avrete bisogno di inviare un file, una foto o qualsiasi altro contenuto, potrete trovare nella lista i vostri contatti di WhatsApp come scelta rapida. Questa possibilità fino ad oggi è disponibile solo sulla versione beta, dove era in fase di test già da qualche settimana.