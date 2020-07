Expert regala uno SmartBox ai propri clienti che decideranno di acquistare uno specifico prodotti tra quelli effettivamente contrassegnati, la campagna promozionale risulta essere valida su tutto il territorio nazionale e sul sito ufficiale, senza limitazioni o regionalità particolari.

Attiva ufficialmente fino al 23 luglio, la soluzione corrente si contraddistingue per la decisione di Expert di regalare un cofanetto SmartBox ai propri clienti che sceglieranno un prodotto in particolare. L’omaggio non sarà uguale per tutti, ma verrà differenziato sulla base naturalmente della cifra spesa, e non potrà essere scelto a piacimento.

Volantino Expert: il regalo è unico nel suo genere

Per raggiungere l’omaggio indicato nell’articolo, l’utente ha comunque la possibilità di affidarsi a tantissimi prodotti interessanti, anche smartphone di ultima generazione. Tra i migliori annoveriamo sicuramente Xiaomi Redmi Note 9 Pro (nella versione 6+128GB) a 299 euro, passando anche per Samsung Note 10 Lite a 449 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P30 a 429 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 399 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Wiko Y60 a 69 euro, Huawei Y6p a 139 euro, Samsung Galaxy S20 a 749 euro, Oppo Find X2 Lite a 499 euro o Find X2 Neo a 699 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Galaxy A71 a 399 euro e similari.

Interessanti sono anche gli sconti applicati su Galaxy Fit a 74 euro, Fitbit Charge 4 a 149 euro, Garmin Vivoactive 3 a 169 euro o Galaxy Watch Active a 249 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Expert, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.