Unieuro non si ferma più, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare sconti d’estate (definiti tecnicamente Summer Days) tramite i quali invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, sia nei negozi che sul sito ufficiale.

Coloro che sceglieranno di affidarsi all’online potranno inoltre godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che comunque spendano più di 49 euro (anche cumulativi su più prodotti). Indipendentemente da tutto ciò, al superamento di una determinata soglia di spesa si potrà richiedere il Tasso Zero, ovvero il finanziamento in 10 rate addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: tante occasioni per risparmiare

I prodotti in promozione sono davvero moltissimi e partono, prima di tutto, dal Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità elevatissima, in vendita a 829 euro nella versione da 128GB di memoria interna. Se interessati al brand, ricordiamo comunque essere disponibili sul mercato anche Samsung Galaxy S20 a 699/649 euro, veri e propri best buy a determinate cifre.

In alternativa sono comunque proposti tanti smartphone dalla qualità elevata a prezzi più o meno accettabili, l’ultimo LG Velvet a 649 euro è davvero speciale, ma non mancano nemmeno ovviamente Samsung Galaxy S10+ disponibile a 629 euro, passando anche per i più economici Galaxy A71 a 359 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Huawei P30 a 429 euro e similari.

