Negli ultimi mesi, come c’era da aspettarsi, Netflix si è trasformato in una scialuppa di salvataggio per tutti gli utenti che, a causa delle recente pandemia, sono stati costretti a passare giorni e giorni nelle proprie abitazioni. Ciò, quindi, ha permesso al colosso Americano di rilanciare i propri titoli, sfoggiando quindi in tutto il pianeta il prestigio che ricopre nel mondo dello Streaming Online. Tra le serie TV più apprezzate dagli utenti negli ultimi mesi, quindi, rientrano i seguenti titoli: Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo di seguito le ultime novità a riguardo.

Netflix: ecco quando torneranno Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra

Ad oggi, purtroppo, affermare con certezza quando le suddette serie televisive torneranno sul piccolo schermo risulta essere quasi impossibile. Ciononostante, però, grazie alle recenti indiscrezioni circolare sul web, sono emersi dei piccoli spoiler in merito.

Per quanto riguarda le serie TV Riverdale ed Elite, ad oggi abbiamo la quasi totale certezza che le riprese per le prossime stagioni riprenderanno a breve. Entro il prossimo anno, infatti, Netflix potrebbe caricare sulla piattaforma online i nuovi episodi che, a detta dei produttori, lasceranno stupiti tutti i fan in attesa.

Proseguiamo invece con Suburra. La serie TV tutta Italiana è pronta per il rilascio della terza ed ultima stagione. Ciononostante, però, ci sono ancora alcune incognite: ad oggi, infatti, sono in corso le ultime riprese dei nuovi episodi ma, purtroppo, affermare che la nuova season arriverà a breve risulta essere troppo azzardato.

Concludiamo infine con la tanto chiacchierata stagione 6 di Black Mirror. Alcune affermazioni rilasciate sul web facevano ben sperare per il rilascio di nuovi episodi ma, ad oggi, la produzione si trova in una fase di stallo. Nonostante ciò, però, non è ancora detta l’ultima parola: i fan della serie, infatti, potrebbero ricevere presto delle buone notizie.