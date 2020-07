Carrefour abbatte Unieuro e MediaWorld con un volantino davvero pazzesco, gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra dieci differenti modelli di smartphone, attualmente in vendita a prezzi inferiori ai 300 euro, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo.

La campagna promozionale corrente è attiva fino al 27 luglio in tutti i punti vendita sul territorio, non sul sito ufficiale o altrove. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa potranno affidarsi inoltre al finanziamento in 20 rate a Tasso Zero (con TAN e TAEG allo 0%), previa accettazione della finanziaria.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto in assoluto, iscrivendovi subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Carrefour: quali sono i migliori prezzi

Gli smartphone sono parte centrale della campagna promozionale oggetto dell’articolo, tra i migliori annoveriamo Samsung Galaxy A41 a 299 euro, Galaxy A51 a 269 euro, Galaxy A21s a 199 euro, Huawei P30 Lite a 229 euro, TCL Plex a 199 euro, Motorola One Action a 179 euro, Motorola One Macro a 149 euro, Galaxy A10 a 129 euro o Motorola E6 Play a 99,90 euro.

Come avete potuto notare sono tutti device dalla bassa resa, in quanto tutti appartenenti alla fascia entry-level del mercato della telefonia mobile. Non mancano però soluzioni più coinvolgenti, come Galaxy S20 a 749 euro, iPhone Xr a 699 euro, Xiaomi Mi 10 Lite a 399 euro, iPhone 11 Pro a 1049 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, Redmi Note 9 a 229 euro e similari.

Il volantino Carrefour è davvero molto interessante, per approfittare e conoscere da vicino l’intera campagna, aprite subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.