E’ arrivato il momento delle prime rimodulazioni di prezzo anche per i clienti di WindTre. Dopo l’avvenuta fusione tra i brand Wind e 3 Italia, per la prima volta il nuovo gestore andrà a modificare i costi di alcune su offerte per chi è già abbonato.

WindTre, per gli utenti con MIA Special Edition aumentano i costi mensili

La prima rimodulazione dei costi in casa WindTre riguarderà tutti gli utenti che hanno attivato la promozione MIA Special Edition. A fronte di quelli che erano i precedenti costi mensili, gli abbonati dovranno ora aggiungere una quota extra per il rinnovo dell’iniziativa.

La nuova rimodulazione di Wind Tre presenta uno scenario diverso rispetto alle analoghe operazioni commerciali degli ex provider Wind e 3 Italia. Con le promozioni MIA Special Edition non è infatti previsto un aumento fisso dei costi. La variazione dei prezzi sarà variabile e va da un minimo di pochi centesimi sino ad un massimo di 4 euro.

Per compensare l’aumento delle tariffe, l’operatore prevede anche consumi in aumento per gli abbonati. In base ai nuovi listini, ad esempio, tutti gli abbonati che dovranno ora pagare 10,99 euro ogni trenta giorni potranno beneficiare di consumi illimitati per le telefonate a cui si aggiungono anche 40 Giga per la connessione internet.

Gli utenti di WindTre che sono interessati da questa modifica unilaterale dei prezzi hanno ricevuto un apposito SMS informativo con tutti i termini della rimodulazione tariffaria. Il provvedimento del gestore è entrato in vigore dallo scorso 12 Luglio. Pertanto, gli abbonati non possono più usufruire della classica disdetta gratuita.