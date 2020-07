OnePlus ha deciso di guardare al passato e reinterpretarlo a proprio modo. Nato come brand con la fama di flagship killer, con il passare degli anni si è cambiato l’approccio alla realizzazione di smartphone. L’azienda ha voluto dare un senso all’idea di top di gamma di fasci alta.

Adesso però è ora di cambiare rotta e puntare a Nord, ma in pieno stile OnePlus. Ecco il senso di OnePlus Nord, il nuovo device in arrivo. Si tratta della somma di ricerca e amore che ha portato il brand a voler ampliare maggiormente la propria offerta.

Per questo, OnePlus Nord sarà uno smartphone “economico” come i primi modelli del brand. Tuttavia, le feature dello smartphone saranno di assoluto livello e trarranno beneficio da quelle sviluppate per OnePlus 8 e per i nuovi flagship.

Al momento però, il device è ancora avvolto dal mistero. Nonostante questo, gli utenti hanno dato fiducia al produttore mandando in sold-out il primo preordine. Si tratta di una situazione curiosa in quanto non si conosce la scheda tecnica ufficiale. Il design invece appare per un breve secondo nel nuovo video promozionale.

OnePlus Nord rappresenta un cambio di rotta per il brand

Sembra che OnePlus Nord avrà un grande schermo flat. Inoltre, il comparto fotografico prederà spunto dai fratelli maggiori con una disposizione in verticale. Per quanto riguarda la scheda tecnica, possiamo aspettarci un display AMOLED da 6.55 pollici e un SoC Qualcomm Snapdragon 765 con supporto alle reti 5G.

La memoria RAM sarà da 6GB mentre la memoria interna da 128GB mentre la batteria sarà da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Il prezzo previsto dovrebbe aggirarsi sui 500 euro.