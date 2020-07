Ad inizio 2019, Microsoft ha annunciato al mondo i nuovi HoloLens 2. Il visore per la Mixed Reality (MR) va a sostituire la prima generazione migliorando l’usabilità sotto tutti gli aspetti.

Il visore si basa sulla combinazioni di elementi in Realtà Virtuale e Realtà Aumentata in grado di interagire con l’ambiente circostante e rispondere ai comandi degli utenti. Grazie a queste feature, la Mixed Reality di HoloLens 2 è assolutamente credibile e funzionale.

Gli acquirenti di riferimento per Microsoft erano le grandi aziende di produzione o ai designer. Il visore permette infatti di accedere direttamente ai progetti CAD e visualizzare il prodotto finito in ogni sua forma. La stessa cosa vale anche per architetti, ingegneri e designer in generale che possono visualizzare il progetto e modificarlo in tempo reale.

Dopo la prima fase dedicata al settore business, ecco che Microsoft ha finalmente reso disponibile HoloLens 2 anche per il settore consumer. Il device è acquistabile sul Microsoft Store da chiunque sia disposto a sborsare una bella cifra. Infatti, il prezzo di vendita di HoloLens 2 è fissato a 3500 dollari.

La Realtà Aumentata di HoloLens 2 è disponibile per tutti, più o meno…

#HoloLens 2 is now available to purchase directly from the Microsoft Store online: https://t.co/lrV2puZdrG pic.twitter.com/el7mkcFRvO — Microsoft HoloLens (@HoloLens) July 17, 2020

Anche in questa seconda fase della commercializzazione del visore MR, Microsoft non perde di vista il proprio target di riferimento. Per quanto sia acquistabile da tutti, il visore è sempre destinato a professionisti in vari settori tra cui quello produttivo e industriale.

Ricordiamo che HoloLens 2 è un vero gioiello di tecnica. Per poter elaborare al meglio la Realtà Aumentata, ci si basa su un SoC Qualcomm Snapdragon 850 a cui si affianca un processore olografico. L’ammontare di memoria RAM è di 4GB mentre quella interna è da 64GB. La connettività è completa con Bluetooth 5, Wi-Fi 5 e una porta USB Type-C.

Il sistema di tracciamento è basato sulla tecnologia 6DoF che permette di riconoscere il movimento nello spazio. Non manca un sensore per tracciare il movimento degli occhi in tempo reale, i comandi vocali e il sistema Windows Hello. Microsoft ha pensato a tutto durante la realizzazione di HoloLens 2 e infatti, il visore può adattarsi agli occhiali da vista già indossati dagli utenti.