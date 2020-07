Una nuova truffa sta minacciando gli ignari utenti Amazon. I clienti del noto sito di e-commerce sono a rischio in quanto a causa di una email di phishing potrebbero perdere tutti i loro soldi. I truffatori inviano al malcapitato un messaggio in cui si minaccia la chiusura dell’account.

Per ovviare a questo problema, gli utenti devono effettuare immediatamente un accesso sulla propria pagina personale. Purtroppo, effettuando questa operazione, non ci si sta loggando su Amazon ma su una pagina esterna strutturata per essere simile.

In questo modo si concede il pieno accesso all’account e alla carta di credito ai truffatori. Grazie alla segnalazione di un nostro utente possiamo mostrarvi il messaggio che ha ricevuto:

Attenti alla nuova truffa che colpisce i clienti Amazon

“Gentile cliente,



Il tuo account Amazon è rimasto incompleto dei dettagli richiesti per molto tempo! Se non farai nulla, il tuo account è i tuoi ordini verranno archiviati entro 1 giorno da oggi.

Puoi ancora accedere al tuo account è confermare i dati richiesti.

Dovrai semplicemente ripristinare il tuo account che così tornerà disponibile entro pochi minuti.

Distinti saluti.

Amazon Europe“

Per evitare di finire vittima di queste email di phishing, la prima cosa che bisogna guardare è il mittente dell’email. Per quanto possa sembrare affiliato al colosso dell’e-commerce, non è uno degli indirizzi soliti che invece finiscono tutti per Amazon.it.

Ricordate, se l’indirizzo email sembra sospetto, molto probabilmente lo è. Tuttavia, se continuate ad avere dei dubbi, è sempre possibile contattare l’assistenza clienti per ottenere supporto e chiedere conferma in caso di possibili problemi.