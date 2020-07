Il colosso Google sta attualmente lavorando ad un’implementazione per un’interessante funzionalità, dedicata soprattutto agli utenti che sono abituati ad utilizzare Chrome su Android ma che però non vogliono consumare molti dati o non ne hanno a disposizione.

Chrome è attualmente il più popolare browser web disponibile per le principali piattaforme software. Scopriamo insieme la nuova idea del colosso di Mountain View.

Google Chrome: ecco come vi farà risparmiare dati

a novità consiste nella Lite Mode per i video, ovvero in una modalità che, se attivata, forzerà la riproduzione dei contenuti video attraverso il browser alla minima risoluzione disponibile. L’obiettivo chiaramente è quello di ottimizzare il risparmio del traffico dati per gli utenti. La nuova funzionalità è già disponibile in fase di test in Chrome Canary, una della versioni sperimentali del browser per Android.

La nuova versione Lite Mode è dedicata soprattutto, come anticipato precedentemente, agli utenti che ogni giorno navigano sul browser che però non hanno così tanti Giga mensili a disposizione. Tutti gli utenti interessati possono provare la nuova Lite Mode di Chrome accedendo ai flag, tramite l’indirizzo chrome://flags ed abilitando quello presente alla voce Enable LiteVideos.

Attivando la funzionalità, anche il bitrate del video verrà forzato al minimo. Ci aspettiamo che la novità verrà successivamente implementata da Google nella versione stabile di Chrome. Cosa aspettate? questa versione è pazzesca, vi garantisce quasi tutte le funzioni della standard ma sicuramente riuscirete a risparmiare dati di traffico internet che potrete poi utilizzare da un’altra parte a vostro piacimento, provare per credere!.