Il social network Facebook ha recentemente deciso di sfidare la piattaforma YouTube. A detta del sito TechCrunch il colosso di Mark Zuckerberg starebbe infatti lanciando negli Stati Uniti i video musicali ufficiali degli artisti.

La novità in questione dovrebbe partire in maniera ufficiale dal prossimo mese di agosto 2020. I video in questione finirebbero all’interno di una raccolta dedicata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook sfida YouTube con i video musicali degli artisti

Come ben saprete, YouTube raccoglie la maggior parte dei video musicali, di artisti in primis. Secondo le ultime indiscrezioni il colosso di Menlo Park starebbe progettando una raccolta dedicata proprio a questo tipo di video. Il caricamento sarà possibile grazie ad accordi che Facebook ha concluso nei mesi scorsi con le etichette discografiche come Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group.

Una volta aggiunti i video, gli artisti potranno modificarli o rimuoverli in ogni momento. Le sezioni dei vari artisti saranno accessibili tramite la loro Pagina ufficiale, la sezione Watch e un’altra pagina dedicata. L’espansione di Facebook nel segmento dei video musicali rappresenta una sfida significativa per YouTube, che dal 2017 ha coperto il 46% dello streaming musicale mondiale al di fuori della Cina.

Secondo YouTube, inoltre, più di 1 miliardo di fan della musica sono andati sulla piattaforma per connettersi alle canzoni di oltre 2 miliardi di artisti. Più recentemente, la società ha riferito di aver pagato oltre 3 miliardi all’industria musicale nel 2019. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo e scoprire con i nostri occhi la nuova funzione.