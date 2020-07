Quando si decide di cambiare smartphone è sempre una buana idea vedere il vecchio modello per aumentare il capitale a disposizione. Tuttavia trovare il giusto acquirente può risultare più ostico di quanto si possa pensare se non si sa dove guardare. A venirci in aiuto, come molto spesso accade, internet; tra siti di annunci, siti d’aste e perfino social network sono tante le possibilità di riuscire a piazzare il proprio vecchio smartphone.

Dove vendere il proprio vecchio smartphone

Siti di annunci: uno degli strumenti migliori per la vendita del proprio smartphone è il sito di annunci. Questi siti stanno spopolando ormai da molto tempo; i siti di annunci offrono la possibilità di mettere in vendita gli oggetti più disparati, da auto e moto, ai fumetti, fino a gli oggetti di elettronica come gli smartphone. Una volta registrati sulla piattaforma basterà inserire una foto del prodotto che si desidera vendere, il prezzo e una breve descrizione in cui si forniscono le informazioni principali sul prodotto.

Siti d’aste: Molto simili nella struttura ai normali siti di annunci, questi siti, come Ebay, offrono la possibilità di guadagnare cifre più consistenti. I siti d’aste infatti permettono di settare una base d’asta e una durata della stessa.