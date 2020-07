Netflix è il servizio di streaming video più amato in assoluto dagli utenti di tutto il globo. Il suo catalogo, sempre estremamente aggiornato, offre una quantità di scelte sempre molto ampia per tutti gli utenti. Il passato periodo di lockdown ha letteralmente tenuto moltissimi utenti incollati alla televisione, tanto che alcune serie sono riuscite addirittura a raggiungere un record di ascolti mai visto prima. Ci sono alcune serie TV molto seguite dagli utenti, tra queste abbiamo Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le novità che stanno per arrivare su Netflix

Iniziamo l’ondata di novità parlando di Lucifer. La serie negli ultimi anni è riuscita a riscuotere un ottimo successo ed è infatti una delle serie TV più attese in assoluto. Dopo una lunga attesa, Lucifer tornerà ufficialmente su Netflix a partire dal 21 agosto. Verranno dunque pubblicati i primi 8 episodi della quinta stagione.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. Dagli ultimi giorni di luglio, gli utenti potranno visionare i nuovi episodi dello spin off della serie – andato già in onda in Spagna sui canali FOX – chiamato Vis a Vis: El Oasis. Le protagoniste di questo atteso spin off saranno principalmente due: Zulema e Macarena. Netflix avrà quindi l’arduo compito di far sì che lo spin off riesca a raggiungere un grande numero di utenti.

Infine, chiudiamo con The Witcher. La serie TV ha assistito ad un successo davvero ampio, purtroppo però si dovrà aspettare ancora del tempo per assistere ad una nuova stagione. Il cast non è ancora tornato sul set, chiaro segno che la seconda stagione verrà probabilmente rilasciata l’anno prossimo.