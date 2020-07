Da qualche giorno circolano parecchi indiscrezioni che riguardano l’attesissimo Samsung Galaxy Note 20, che dovrebbe essere presentato il prossimo 5 agosto 2020 durante l’Unpacked 2020.

I protagonisti dell’evento, nonostante siano attesi anche altri dispositivi, saranno sicuramente loro, i nuovi Galaxy Note 20, pronti a rappresentare la miglior scelta per chi cercherà uno smartphone top di gamma nella seconda metà del 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Note 20 potrebbe costare meno del previsto

Secondo le ultime indiscrezioni i nuovi modelli di Galaxy Note potrebbero variare rispetto ai predecessori, anche nel rapporto qualità prezzo. Lo scorso anno infatti, Galaxy Note 10 partiva da un prezzo di listino di 1,25 milioni di won, corrispondenti a circa 922 euro. Quest’anno invece, Galaxy Note 20 potrebbe contenere l’esborso a 1,2 milioni di won, circa 885 euro.

Una svolta davvero clamorosa, visto che il nuovo modello sarà comunque uno smartphone ancora più completo e rifinito del suo predecessore. E persino l’estremo Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe costare un po’ meno rispetto a Galaxy Note 10+, ovvero 1,45 milioni di won (circa 1.069 euro), contro la somma di 1,5 milioni di won (circa 1.106 euro) richiesta l’anno passato.

Prendendo per buone queste indiscrezioni, per quanto riguarda il nostro mercato non è detto che si tradurrebbero automaticamente in un taglio del prezzo rispetto al listino di Galaxy Note 10 e Note 10+, anche se probabilmente moltissimi prossimi acquirenti del nuovo Galaxy Note 20 potrebbero accontentarsi di evitare l’ennesimo incremento. Non ci resta che attendere il prossimo 5 agosto 2020 per scoprirlo. Vi ricordo, come anticipato poco fa, che durante l’evento verrà presentato anche quello che sembra essere lo smartphone dell’anno, ovvero il Galaxy Note 20 Ultra.