In rete non si fa altro che parlare delle serie televisive You e Stranger Things disponibili sulla piattaforma di streaming Netflix con le rispettive due stagioni e quattro stagioni. L’arrivo della pandemia globale ha senza ombra di dubbio rallentato il mondo cinematografico ritardando, in alcuni casi, anche le uscite di serie televisive e film.

Stranger Things 4 deve ancora arrivare, ma si parla già della quinta stagione

La serie televisiva statunitense ha rapito il cuore di tantissimi utenti, ma ad oggi in tanti si domandano quando la quarta stagione arriverà sulla piattaforma per scoprire che fine avrà fatto il personaggio di Hopper. In attesa di informazioni ufficiali riguardo la data d’uscita di questa nuova stagione, lo stesso attore che interpreta il personaggio di Hopper ha rivelato informazioni interessanti. In particolare, David Harbour dichiara: “Nella stagione 4 e nella stagione 5, semmai fossimo in grado di tornare a girare, saranno rivelate molte caratteristiche di Hopper, che rendono la sua storia molto più complessa. È una di quelle cose in grado di far rivalutare una serie per intero. Potrete tornare indietro e vedere gli indizi lasciati nel corso della terza stagione, che daranno i loro frutti nelle prossime due”.

You: la serie tv si prepara con la terza stagione, ecco gli aggiornamenti

Per quanto riguarda You, invece, la fiction ha in programma di chiudere in modo definitivo le vicende del personaggio principale con una terza e ultima stagione. Secondo le voci che circolano in rete il debutto dei nuovi episodi avverrà non prima dell’anno prossimo.