Nel corso degli ultimi mesi, l’emergenza Coronavirus ha costretto circa metà della popolazione mondiale a restare per giorni e giorni nelle proprie abitazioni. Ciò, quindi, a scaturito un repentino aumento nel numero di utenti connessi contemporaneamente ai servizi digitale come Netflix, YouTube, Twitch, Spotify e tanti altri ancora. In particolare, la piattaforma ad aver riscosso maggiore successo, è stata proprio Netflix. Milioni di persone in tutto il mondo, infatti, hanno sfruttato il tempo libero per dedicarsi al binge watching di tutte le serie TV lasciate in sospeso per mesi e mesi. Tra i titoli maggiormente apprezzati nel corso delle ultime settimane, quindi, troviamo anche Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità a riguardo.

Tredici, Stranger Things e You: ecco le ultime novità in arrivo su Netflix Iniziamo con Stranger Things. La serie TV fantasy ha ottenuto negli ultimi anni un successo clamoroso, diventando per molti la miglior produzione originale Netflix. Sfortunatamente, a causa dell’emergenza sanitaria che ha investito tutto il pianeta, le riprese della quarta stagione sono temporaneamente sospese. Recenti indiscrezioni affermerebbero quindi che i ragazzi di Hawkins torneranno sul piccolo schermo nella primavera 2021. Continuiamo con You. Anche in questo caso l’emergenza Covid-19 ha costretto i produttori. sospendere temporaneamente tutte le riprese. La data di rilascio, quindi, slitta inevitabilmente al 2021. Ciononostante, però, la serie TV potrebbe tornare anche prima del previsto. Terminiamo infine con Tredici. La serie TV Teen Drama è da poco tornata su Netflix con la sua quarta stagione che, di fatto, chiude definitivamente uno dei titolo più apprezzati di sempre. Ad oggi, quindi, non è in programma una quinta stagione.