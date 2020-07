Lo scorso anno il produttore cinese Oppo ha portato in veste ufficiale per il mercato mobile una edizione molto particolare per il suo top di gamma e sembra che quest’anno verrà fatto lo stesso. Nello specifico, l’azienda ha da poco svelato in India una nuova variante del suo smartphone di punta, ovvero il nuovo Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition.

Oppo Find X2 Pro arriva in versione Lamborghini Edition

Come da tradizione di Oppo, anche lo smartphone top di gamma di quest’anno è arrivato in una versione molto particolare realizzata in collaborazione con la casa automobilistica Lamborghini. A cambiare rispetto alla versione standard è ovviamente l’aspetto estetico del dispositivo. Lo smartphone è infatti realizzato con una backcover in vetro di colorazione nera con una texture in finitura di carbonio molto curata ed elegante. In basso al centro della backcover è presente il logo Lamborghini, mentre in alto troviamo i sensori fotografici e il logo di Oppo. Da notare poi alcuni piccoli particolari di color rame.

Oltre allo smartphone, l’azienda ha curato molto anche la confezione di vendita. Realizzata anch’essa in colorazione nera, al suo interno offre tutti gli accessori principali di Oppo e anche questi ultimi sono molto curati dal punto di vista del design. Troviamo le cuffie earbuds, il caricatore, il caricatore per auto e una cover e tutti questi accessori riprendono la colorazione nera con rifiniture color rame dello smartphone.

Il nuovo Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition sarà disponibile all’acquisto in India in un unico taglio di memoria da 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno, ma al momento l’azienda non ha comunicato il prezzo di vendita ufficiale.