FIFA 20 è sicuramente uno dei videogiochi più utilizzati in assoluto e sembra continuare a vincere la sua eterna competizione con PES. Sono davvero tanti i trucchi e i segreti che possiamo usare per vincere le partite, anche quelle più ostiche. Ve ne sveleremo alcuni di seguito, in particolare 5. Ecco quindi di seguito 5 segreti che probabilmente non sapevi su FIFA 20.

Il primo di cui vi parliamo è il modo per fare tanti soldi nella modalità carriera. C’è un semplice trucco da applicare, sarà necessario modificare alcuni calciatori tramite l’editor portando a 99 tutti i valori, tranne l’aggressività. Così facendo, potrete avviare trattative per giocatori potenziati e i club interessati offriranno delle cifre esorbitanti. In questo modo vi arricchirete in fretta, ma potreste perdere la sfida del gioco.

Il secondo trucco riguarda la fedeltà che puoi ottenere in FUT. Su Ultimate Team questo parametro è di rilievo per migliorare l’intesa con la squadra. Per ottenere quindi fedeltà su FUT dovrai disputare 10 partite con i tuoi giocatori. Successivamente, vedrete i vostri giocatori in forma più spesso.

Come si fa la rovesciata? Ecco spiegato il terzo trucco: quando sei vicino alla porta con un giocatore, nel momento in cui la palla rimbalza, portare la levetta analogica sinistra verso l’alto, premi il tasto tiro e mira lo specchio della porta.

Il quarto trucco riguarda i tiri rasoterra. Questi possono essere potenzialmente devastanti se vengono effettuati a 12-13 metri dalla porta. Essenzialmente, i tasti che avrai bisogno di usare sono 3: su PlayStation dovrai premere L1, R1 e cerchio, invece su Xbox tieni premuti LB contemporaneamente a RB e B.

Infine, come quinto e ultimo trucco abbiamo come battere sua maestà la punizione. Non è per niente facile battere una punizione su FIFA 20, infatti è bene incominciare a sviluppare una buona tecnica per avere padronanza del movimento. Per tirare una punizione efficacemente si dovrà usare la levetta sinistra per regolare la direzione e l’effetto del tiro, la levetta destra per la traiettoria. Sii attento sulla potenza che dai al tiro, premi Quadrato/ X su PS4 o Xbox One per un cross o Cerchio/B per un tiro ad effetto.