FIFA 20 è sicuramente il gioco di calcio più amato in assoluto, nonostante il suo concorrente PES stia prendendo più consensi nell’ultimo periodo. Le sfide disponibili su questo strabiliante videogioco sono veramente tante e alcune possono essere davvero difficili.

Le modalità di gioco disponibili sono tante, ma quello più utilizzato in assoluto è il match 1 contro 1 classico. Durante la partita puoi usare dei trucchi, o anche chiamati comunemente nel gergo calcistico “trick“. I trick sono delle finte che possono essere davvero molto utili – e soprattutto spettacolari – quando vuoi battere il tuo diretto avversario. Ecco di seguito alcuni trucchi o “trick” che potrebbero interessarti.

FIFA 20: ecco i trucchi che ti aiuteranno a vincere tutti i match

Il primo trick che vi elenchiamo è uno dei più amati in assoluto per gli appassionati del gioco del calcio ed è l’elastico. Il trick più usato dai campioni brasiliani sia su PS4 su Xbox One si compie allo stesso modo: sarà necessario ruotare la levetta analogica destra di 180 gradi in senso orario, da destra a sinistra. Per compiere invece un elastico inverso, dovrete fare lo stesso movimento ma in senso antiorario.

Il secondo trick è altrettanto interessante ed è la famosa rabona. Per effettuare una rabona in FIFA 20, vi basterà premere L2 o LT in corsa premendo contemporaneamente il tasto del tiro o del cross, dopo annullate l’azione compiuta e muovete la levetta analogica sinistra in direzione opposta a quella della corsa. Può sembrare difficoltoso questo movimento, ma tutto sta nel provarlo più volte possibili e farci l’abitudine.

Gli ultimi due trick sono il drag back sombrero e il sombrero da fermo. Per il secondo occorrerà muovere la levetta analogica destra per due volte consecutive verso l’alto e successivamente verso il basso. Per il primo si effettua premendo R1 o RB, muovere la levetta analogica sinistra verso il basso e, subito dopo, premere R3.