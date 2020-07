WhatsApp: arriva la possibilità di scambiare denaro all'interno della chat

Ogni volta che si parla di WhatsApp, non si fa altro che celebrare quanto sia utile questa piattaforma che ha cambiato profondamente il modo di comunicare con qualsiasi tipo di utente. Basti pensare che tutti i messaggi sono gratuiti, proprio come chiamate e videochiamate che l’applicazione permette ormai da diversi anni a questa parte.

Sono infatti tantissime le soluzioni che permette di utilizzare WhatsApp e su questo non i sono dubbi. Molto spesso poi arrivano i nuovi aggiornamenti, i quali offrono a tutti l’opportunità di valutare nuove esperienze sempre all’interno della cara e vecchia app colorata di verde. Ogni mese di sono nuovi update e in questo caso, secondo le indiscrezioni, ben presto potrebbe arrivare qualcosa di fantastico per tutti.

WhatsApp, gli utenti ben presto potranno scambiarsi denaro utilizzando la chat

Sono tante le indiscrezioni che stanno arrivando ultimamente, le quali permettono a WhatsApp di prendere sempre più quota anche nei pensieri di chi è rimasto scettico negli anni. Le varie voci provenienti dall’estero, e più precisamente dal Sud America, hanno portato a galla la possibilità di un nuovo aggiornamento. Questo dovrebbe permettere a tutti di scambiarsi denaro all’interno della chat senza alcun tipo di problema.

In Brasile infatti è stato lanciato un nuovo aggiornamento per la versione beta, la quale sta testando proprio i pagamenti mediante l’applicazione. Se avrete infatti bisogno di dare dei soldi ad un vostro amico, potrete farlo dunque con WhatsApp. In Brasile l’accordo è stato perfezionato con alcune banche, ma ora il colosso colorato di verde sta cercando di ottenere nuovi accordi con nuovi istituti bancari.