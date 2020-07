Unieuro nasconde al pubblico italiano un volantino speciale con all’interno innumerevoli offerte appositamente pensate per invogliare l’acquisto di determinati prodotti di tecnologia generale, senza doversi preoccupare del prezzo finale.

La campagna promozionale di Unieuro riparte da qui, dalla possibilità di approfittare di incredibili sconti e di offerte speciali, tramite le quali poter acquistare i migliori prodotti in circolazione. Il Bastard Black Friday si concluderà esattamente nella giornata odierna, 8 luglio 2020, per questo motivo raccomandiamo una rapidissima presa di posizione ed una decisione per non restarne tagliati completamente fuori.

Gli acquisti possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizioni gratuite per tutti gli ordini superiori ai 49 euro; in caso contrario potete richiedere la spedizione in negozio, è sempre gratis indipendentemente dall’ordine di spesa.

Unieuro: i tantissimi sconti attendono gli utenti

Gli sconti attendono gli utenti che vorranno completare gli acquisti, ad affiancare l’ormai incredibile Samsung Galaxy S20, periodicamente in vendita alla cifra più accessibile di 699 euro, ecco arrivare anche il Samsung Galaxy Note 10 Lite scontatissimo a meno di 400 euro. Quest’ultima è un’offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire, forse una delle migliori e più basse tra quelle effettivamente mai viste prima d’ora.

In alternativa segnaliamo la presenza di due ottime riduzioni applicate su terminali dell’anno passato, quali sono GoPro Hero 7 Black e Huawei Watch GT, possono essere infatti acquistati a 249 euro e 99 euro, con garanzia legale ovviamente della durata di 24 mesi (da esercitare in negozio).