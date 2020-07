TikTok uscirà dal mercato di Hong Kong e interromperà l’accesso a tutti i residenti della regione, ha detto a Reuters l’azienda proprietaria ByteDance. La compagnia ha affermato di essere preoccupata che Hong Kong possa rientrare nella giurisdizione cinese dopo l’entrata in vigore delle nuove leggi sulla sicurezza. ‘Alla luce dei recenti eventi, abbiamo deciso di interrompere l’app TikTok a Hong Kong’, ha detto un portavoce.

Sebbene ByteDance abbia sede in Cina, l’app TikTok non è disponibile nella nazione. Piuttosto, la Cina ha accesso a un’altra app simile chiamata Douyin. Inoltre, la società (guidata dall’ex dirigente della Walt Disney Kevin Mayer) ha recentemente deciso di smettere di usare moderatori cinesi per l’app e ha affermato che nessun dato è archiviato in Cina. Tutto ciò è stato fatto per evitare l’impressione che l’app o i suoi dati siano controllati dal governo cinese.

Tik Tok continua a spopolare tra i giovani su device Android e iOS

Tuttavia, questi sforzi non sono necessariamente d’aiuto. Infatti, il Senato degli Stati Uniti ha recentemente chiesto ai servizi di intelligence di sondare TikTok per vedere se presenta qualche tipo di rischio per la sicurezza nazionale. TikTok è stato recentemente bandito in India, insieme a dozzine di altre app cinesi.

ByteDance ha continuato a cercare di prendere le distanze dalla Cina e, uscendo da Hong Kong ora, evita la comparsa di potenziali conflitti. TikTok in precedenza ha affermato di avere 150.000 utenti in città e una fonte ha detto a Reuters che è una regione in perdita per l’azienda.