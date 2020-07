Iliad: Giga 50 e Solo Voce ancora disponibili ma con una grande novità

Quando Iliad è sbarcato sul mercato italiano della telefonia mobile, sono stati tanti i pareri espressi in merito e talvolta anche molto contrastanti. Stando a quanto riportato inizialmente, solo il 40% credeva che questo gestore potesse fiorire sul territorio italiano.

Ad oggi, dati alla mano, in molti hanno dovuto ricredersi visti i risultati ottenuti da questa azienda. Dopo essere sbarcato dalla Francia, questa nuova realtà è riuscita ad affermarsi al quarto posto delle classifiche dei gestori italiani. Questo risultato è già un buon indicatore della carriera di Iliad nel Bel Paese, dove ha portato a casa oltre 5,6 milioni di utenti in poco più di due anni. Secondo quanto riportato, il fatturato dell’azienda durante i primi 4 mesi del 2020 si è attestato a 150 milioni di euro: numeri da capogiro. Ora l’obiettivo è quello di difendersi e Iliad vuole farlo con le sue migliori offerte sul sito ufficiale.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili due promozioni che conoscono ormai tutti ma con una novità

Le due offerte che tutti conoscono non hanno bisogno di presentazioni: la Giga 50 e la Solo Voce sono ancora lì in bella mostra sul sito ufficiale.

Entrambe permettono di avere minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e una grande qualità. La differenza sta nei giga concessi, i quali per quanto concerne la prima soluzione sono ben 50.

I prezzi poi differiscono: 7,99 per la prima e 4,99 € al mese per la seconda per sempre. Se avete un’offerta di Iliad con connessione web potrete inoltre avere 4GB di traffico in roaming.