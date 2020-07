Milioni di italiani non godono ancora del beneficio di utilizzo per la nuova Carta d’identità Elettronica. Una chiara limitazione in quanto le ultime novità migliorano ulteriormente le cose per chi ha richiesto la nuova versione al suo Comune di Residenza. Chi è riuscito a passare al nuovo formato plastico con chip scopre l’esistenza dell’app ufficiale che semplifica ancora di più il processo di identificazione ed accesso ai pubblici servizi.

La novità è stata presentata in anteprima dalla Zecca di Stato Italiana che per l’occasione è intervenuta con una sommaria descrizione e qualche commento a margine. L’app si chiama CIE ID ed è liberamente disponibile per il download gratuito all’interno degli store digitali di Google ed Apple. Ecco in cosa consiste.

App CIE ID per la carta d’identità elettronica e digitale

Tanti i vantaggi per chi passa dal formato cartaceo all’elettronico ed ancora meglio per chi sceglie di avere la carta d’identità sul telefono. Ora è possibile grazie al lavoro svolto dalle istituzioni ed in particolare dal Ministero dell’Interno. Questi garantisce la fruizione del documento in formato digitale grazie all’uso della tecnologia di supporto NFC che legge i dati carta e porta tutto su display.

Ogni timore per la gestione della sicurezza è rimosso alla fonte dall’intervento di blinding concepito dall’autorità di garanzia per il trattamento dati dello Stato. Una serie di firewall e blocchi fisici impedisce di scadere nell’ipotesi di furto dati e clonazione. Il processo è sicuro al pari di quello concepito internamente alla Banca Centrale ove risiedono generalità e dati per impronte digitali e fotografie.

Paolo Aielli – Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato – dice che ciò rappresenta:

“Un sistema volto a contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell’interno nella produzione di un documento all’avanguardia in ambito europeo

In questo modo viene estesa a tutti i 15 milioni di cittadini che già possiedono una CIE la possibilità di autenticarsi in sicurezza ai servizi digitali di pubbliche amministrazioni“.