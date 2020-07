Trony rilancia una campagna promozionale davvero apprezzata e richiesta dai consumatori, tramite la quale il cliente riesce difatti a raggiungere un prodotto completamente gratis, seguendo però un iter ben specifico.

La soluzione che andremo a raccontarvi, come molto spesso accade quando parliamo di Trony, è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale, pertanto valutate bene ricordando che dovrete recarvi direttamente in negozio per completare l’acquisto.

Volantino Trony: le occasioni più interessanti vi fanno risparmiare

La campagna promozionale si approccia al mondo della rivendita di elettronica proponendo la possibilità di accedere gratuitamente ad un prodotto, a patto però che se ne acquistino altri due.

La prima cosa da fare è acquistare un piccolo elettrodomestico del valore di almeno 69 euro, oppure optare per un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 399 euro. Fatto questo basterà scegliere altri due dispositivi, tra tutto il catalogo aziendale, ed il gioco è pressoché fatto, in cassa il meno caro verrà scontato del 100%.

In caso contrario è possibile appoggiarsi alla promozione tramite la quale sarà possibile godere del 50% di sconto sul meno caro, ottenuto aggiungendo un secondo prodotto al primo che è necessario acquistare a tutti i costi.

Il volantino Trony lo potete sfogliare qui sotto per maggiori informazioni, ricordatevi le limitazioni, tra le quali troviamo sicuramente l’impossibilità di completare gli acquisti online sul sito ufficiale, essendo costretti ad affidarsi solamente ai punti vendita in Italia.