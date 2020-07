Quante volte capita di ritrovarsi a fine mese con delle bollette di luce e gas piuttosto alte da pagare? Tantissimi consumatori si lamentano spesso di bollette di energia elettrica e gas molto alte, soprattutto dopo la quarantena obbligatoria dovuta all’arrivo del Coronavirus per limitarne il contagio.

Purtroppo la quarantena per tantissimi consumatori ha portato ad avere un consumo decisamente più alto rispetto agli altri mesi, ma altri consumatori continuano a lamentarsi anche per i mesi seguenti. Lo Stato, dunque, ha deciso di intervenire con un nuovo bonus introdotto che può essere richiesto da tutte quelle famiglie in difficoltà anche se non tutti i consumatori, purtroppo, non possono richiederlo perché ci sono dei requisiti ben precisi da rispettare.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sul suo sito web ufficiale ha informato i consumatori interessati di tutti i dettagli relativi al bonus, descrivendo anche i dettagli su come richiederlo. Ecco qui di seguito le informazioni più importanti.

Bonus luce e gas: ecco come ottenerlo per pagare meno in bolletta

Sul sito web di ARERA sono disponibili entrambi i moduli per richiedere il bonus del GAS e quello della LUCE. Per quanto riguarda il bonus del gas è necessario rispettare i seguenti requisiti per richiederlo e ottenerlo:

E’ necessario essere in un nucleo familiare e indicatore ISEE inferiore o uguale a 8.265,00 Euro;

E’ necessario essere in un nucleo familiare, avere almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore ai 20.000,00 Euro;

Nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

Con misuratore gas di classe non superiore a G6.

Per quanto riguarda il bonus della luce, invece, per richiederlo e ottenerlo è necessario rispettare i seguenti requisiti: