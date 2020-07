Nell’enorme calderone di offerte lanciate da WindTre, spicca senza una soluzione pensata esclusivamente per i clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da LycaMobile. Stiamo parlando della Go 50 Special, una buonissima promozione attualmente in vendita alla modica cifra di 9,99 euro al mese.

La suddetta completa l’insieme di idee accomunate esattamente dallo stesso bundle, iniziate originariamente con Go 50 Top+ e Go 50 Fire, portando però un prezzo leggermente maggiorato (le sorelle richiedono infatti rispettivamente 5,99 e 6,99 euro al mese).

All’interno, il cliente di LycaMobile che deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, potrà mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, 200 SMS da poter utilizzare verso ogni numero in Italia, nonché ovviamente minuti illimitati per chiamare gli altri operatori telefonici. Il costo fisso corrisponde esattamente a 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo.

Passa a WindTre: anche in questo caso è presente l’Easy Pay

Per assecondare le richieste degli utenti che vogliono comunque accedere ad un bundle maggiorato, WindTre ha deciso di presentare anche in questo caso la versione Easy Pay, ovvero una soluzione che permette di godere del doppio dei giga di traffico dati (100 al posto di 50), senza però subire importanti modifiche al prezzo finale di vendita.

Nello specifico la Go 100 Fire Easy Pay costerà sempre 9,99 euro al mese, ma permetterà di godere di 100 giga, 200 SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti. Ricordiamo che, data la natura della stessa, richiederà il pagamento tramite conto corrente o carta di credito, con vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi.