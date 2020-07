Uno smartphone vecchio non è più sinonimo di “inutilità” nel 2020, in quanto esistono moltissimi modi per riciclare un dispositivo che non si utilizza più. Esso può trasformarsi in un attimo in navigatore, ma anche in telecomando universale e sveglia per la mattina, oppure in radio. Basta solamente una buona applicazione da scaricare e tanta fantasia!

Smartphone: come riciclare il vecchio dispositivo

Esistono infiniti trucchi per permettere al dispositivo datato di tornare a vivere. Primo tra questi è la sveglia, ma ce sono davvero di tutti i tipi.

Sveglia

Puoi usare il vecchio smartphone come sveglia , così la notte potrai finalmente spegnere il telefono e dormire senza più nessuna preoccupazione.

Se il dispositivo è dotato di un sensore a infrarossi, puoi renderlo velocemente un telecomando per la TV, ma anche per lo stereo o il condizionatore! Servirà solamente scaricare l’app SURE per Android e iPhone.

Se il cellulare ha un display piuttosto ampio, si potrà usare per giocare ! Cancella quindi tutte le app e usalo come mini-console.

Con questo metodo potrete fare le videochiamate dal vostro dispositivo portatile! Basterà installare Skype (ad esempio) sullo smartphone, collegarlo al Wi-Fi di casa e usarlo come telefono VoIP .

Se il telefono possiede una memoria capiente, può essere utilizzato come hard disk esterno, per giunta dotato di display per la navigazione tra i file!

Lo spreco non è mai la strada migliore, soprattutto se si è consapevoli di poter riutilizzare un oggetto “abbandonato” in molte più cose di quanto pensiate.