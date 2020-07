La prima versione di Android che supportava l’architettura a 64 bit è stata Android 5.0 Lollipop, introdotta a novembre 2014. Da allora sono stati introdotti sempre più processori a 64 bit e oggi praticamente tutti i dispositivi Android sono in grado di eseguire software a 64 bit. Tuttavia, Google Chrome non è mai saltato sul treno di questi dispositivi ed è disponibile solo in versione a 32 bit.

A quanto pare, però, ora qualcosa sta cambiando. A partire da Chrome 85, gli smartphone con software Android 10 e versioni successive riceveranno automaticamente una versione a 64 bit. Infatti, l’attuale build stabile e beta, versione 83 e 84, sono ancora applicazioni a 32 bit, mentre, Chrome Dev e Chrome Canary (versioni 85 e 86) sono app a 64 bit.

Google Chrome a 64 bit su Android è in arrivo

Rispetto a numerosi benchmark, la versione a 64 bit ha ottenuto risultati migliori rispetto alla versione a 32 bit, come ci si può aspettare. È possibile che ci siano state altre ottimizzazioni che rendono Chrome 85 più veloce di 83: l’architettura non è necessariamente tutto ciò che serve. Tuttavia, i risultati del benchmark suggeriscono che ci sono alcuni miglioramenti, anche se questi test non sono facili da tradurre per l’uso nel mondo reale.

Al momento sembra che non ci sia un modo affidabile per ottenere una versione a 64 bit di Chrome 84. Si spera che Google amplierà il supporto per le versioni precedenti di Android; secondo la società, tutte le app devono essere aggiornate alle varianti a 64 bit sui dispositivi supportati entro il 1 agosto 2021.

Nel frattempo, iOS ha già abbandonato il supporto per le applicazioni a 32 bit nel 2017, anche se per Apple è più facile visto che ha il controllo completo sulla distribuzione del software e sull’hardware.