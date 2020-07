Google Maps si sta aggiornando ed ha tante novità. Per l’azienda, la mobilità sostenibile è da tenere in grande considerazione, tant’è che verranno tracciati dei percorsi sempre più precisi ed integrati. La nuova soluzione è pensata in particolar modo per coloro i quali hanno la necessità o l’intenzione di spostarsi con mezzi eco-sostenibili, come ad esempio biciclette elettriche o monopattini.

Google Maps: gli aggiornamenti che non ti aspettavi sono finalmente arrivati

È pur vero che Google Maps offriva ai suoi utenti già in precedenza dei percorsi dedicati per spostarsi comodamente con la bicicletta, ora però, con le novità che stanno per giungere, probabilmente verranno integrati anche i mezzi di trasporto e la mobilità alternativa. A breve potrebbero inoltre essere disponibili le nuove mappe. Con queste si potrà accedere a tempi e distanza di uno spostamento in cui sarà presente l’alternanza di trasporti pubblici e privati.

Sarà possibile calcolare il percorso per raggiungere la fermata dell’autobus più vicina a noi con la bici o col monopattino. Sarà disponibile inoltre la possibilità di caricare a bordo dei mezzi pubblici i mezzi eco-sostenibili.

Le novità continuano. Dopo il miglioramento della Street View con la Realtà Aumentata, ci sarà un nuovo design dell’applicazione: nuovo logo, bordi più rotondi nuova barra di ricerca per aggiungere sempre di foto saranno le altre novità pronte ad arrivare.

Non ci sono né indiscrezioni né comunicazioni ufficiali per quanto riguarda l’entrata in vigore dei nuovi servizi. L’approdo in Italia di queste novità sembra molto lontano. Rimanete connessi a TecnoAndroid per conoscere gli sviluppi della faccenda.