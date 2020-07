Buon fine settimana a tutti i nostri cari lettori! Anche per la giornata di oggi, il Play Store di Google propone numerose offerte. Oltre ad app e giochi che possono essere scaricati gratuitamente per un periodo di tempo limitato, al termine del quale queste stesse app torneranno ad essere a pagamento, Google offre anche diverse applicazioni ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Dai pacchetti icona per personalizzare lo smartphone ad app e giochi di qualsiasi genere… ce ne sono davvero per tutti i gusti. Se trovate qualcosa di interessante, affrettatevi a procedere con l’acquisto perché nel giro di poche ore l’offerta potrebbe non essere più disponibile, e voi avreste potuto perdere una grande occasione per scaricare sullo smartphone una app premium ad un prezzo scontato. A seguire, la lista delle app in sconto.

App

Giochi

Oltre ciò, vorremmo segnalarvi altre applicazioni e giochi che possono essere scaricati gratuitamente per questo sabato, in aggiunta alle applicazioni già segnalate questa mattina. Nello specifico, per la giornata di oggi sarà possibile scaricare gratuitamente sullo smartphone le seguenti app: