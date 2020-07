Google ha annunciato che gli smartphone della serie Pixel 3A – anche la versione XL – sono out of stock e non torneranno più in produzione. Molto probabilmente, questa scelta è giustificata dall’imminente debutto degli smartphone della nuova serie Pixel 4A, che dopo diverse posticipazioni potrebbe finalmente vedere la luce.

Google Pixel 3A e 3A XL sono ormai esauriti sullo store italiano del colosso di Mountain View, mentre su Amazon sono ancora disponibili poche unità, o almeno lo sono nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo (sono circa le ore 11). Nello specifico, Google Pixel 3A è disponibile al prezzo di 361,79 euro con 9,99 euro di spedizione. Al momento sono disponibili solo cinque unità. Invece, Google Pixel 3A XL è disponibile al prezzo di 452,57 euro con 9,99 euro di spedizione. Attualmente sono disponibili solo cinque unità anche di questo modello.

Google Pixel 3A e 3A XL, le caratteristiche in breve

Google Pixel 3A e 3A XL sono stati apprezzati fondamentalmente per le loro capacità fotografiche e per l’impegno dimostrato dall’azienda nel migliorare progressivamente i suoi smartphone con continui aggiornamenti. I dispositivi differiscono per le dimensioni (si potrà facilmente intuire che il modello XL è più grande della variante standard) e per la batteria, che è da 3.000 mAh per Google Pixel 3A, e da 3.700 mAh per Google Pixel 3A XL. A seguire, la scheda tecnica che gli smartphone condividono.