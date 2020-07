Expert rilancia un volantino a dir poco stupefacente, i prezzi dei migliori prodotti in circolazione sono in fortissima discesa, aiutando così i consumatori a raggiungere l’acquisto dei device che più desiderano, senza spendere cifre folli.

Reso disponibile proprio in questi giorni, ed in scadenza precisamente il 12 luglio, il volantino corrente affonda le radici nel Tasso Zero, il finanziamento senza interessi che vi aiuterà a pagare il tutto in 10 rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente.

La validità della campagna è fissata su tutto il territorio nazionale, nonché ovviamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Volantino Expert: occasioni ed offerte a disposizione degli utenti

Il volantino Expert non molla la presa sulle rivali del settore, riuscendo infatti a fornire all’utente buonissimi sconti e riduzioni notevoli, a partire dai dispositivi top di gamma. Nello specifico, infatti, segnaliamo la possibilità di acquisto di Samsung Galaxy S20 a 779 euro, con l’alternativa dello Huawei P40 Pro, top assoluto in termini fotografici, acquistabile con un esborso finale di 1049 euro (attenzione, sono assenti i servizi Google).

L’attenzione di Expert, tuttavia, si è concentrata sulle fasce meno nobili dello stesso settore, infatti ad un prezzo che non supera i 300 euro si possono scovare tante occasioni da “leccarsi i baffi”, tra queste annoveriamo Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola Moto G8, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y5P e similari.