In tutti i punti vendita Trony, a partire da oggi, 2 luglio 2020, fino al 23 luglio, è stato attivato l’ormai classico volantino Prendi 3 Paghi 2, l’occasione perfetta per l’utente per acquistare più device nello stesso identico momento.

Coloro che vorranno avvicinarsi alla promozione, ricordando comunque che non è prevista la possibilità di acquisto direttamente sul sito ufficiale, ma solo nei negozi, potranno anche affidarsi al finanziamento a Tasso Zero, ovvero il pagamento in 20 rate senza interessi tramite conto corrente bancario.

Volantino Trony: il risparmio è davvero incredibile

Il volantino Trony riesce a garantire un risparmio davvero senza precedenti, per entrare nel mood della campagna sarà necessario ,prima di tutto, acquistare un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 399 euro, in alternativa un piccolo elettrodomestico da 69 euro.

Fatto questo basterà aggiungere al carrello altri 2 prodotti a scelta tra l’intero catalogo del negozio, per ricevere complessivamente uno sconto del 100% sul meno caro fra tutti.

In alternativa, nell’eventualità in cui non si voglia usare più di tanto, segnaliamo la possibilità di approfittare di una riduzione del 50% sull’acquisto di un solo secondo elemento. Complessivamente l’utente ne acquisterà quindi due, godendo di uno sconto del 50% sul meno caro (uno dovrà essere sempre o un elettrodomestico o un televisore).

La campagna promozionale risulta essere attualmente valida presso tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, prevede la possibilità di fruire degli sconti solo nei negozi fisici, non sul sito ufficiale aziendale.