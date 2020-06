Le compagnie aeree tornano nuovamente a volare proponendo ai consumatori biglietti economici per aumentare la domanda dopo questo lungo lockdown e periodo di Coronavirus, ma ad attirare l’attenzione sono soprattutto la compagnia Ryanair ed EasyJet. In particolare, la compagnia aerea irlandese ha comunicato ai suoi utenti di aver ripreso i collegamenti da e per gli aeroporti della Lombardia, e di aver ripreso il collegamento con Londra-Stansed, Brindisi, Bari, Alghero e Lamezia Terme.

Ad oggi ci sono numerose offerte per i consumatori che vogliono acquistare un biglietto per l’italia e anche per l’Estero, inoltre anche il cambio del biglietto è momentaneamente gratuito. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Ryanair ed EasyJet pronte per un nuovo inizio: ecco quali sono le novità

La compagnia irlandese Ryanair ogni giorno propone qualche nuova offerte low cost e imperdibile, e fortunatamente i consumatori possono prenotare tranquillamente un volo senza la paura di spendere i soldi per poi non partire per qualsiasi motivo perché la compagnia ha deciso di non far pagare il cambio del biglietto. In particolare, è gratuito sulle nuove prenotazioni effettuate dal 10 di Giugno per i voli di Luglio e Agosto.

Anche EasyJet ha deciso di offrire il cambio del biglietto, ma in questi ultimi giorni ha ricevuto numerose critiche dopo lo spot choc sulla sua pagina ufficiale social con cui pubblicizza la Calabria. In particolare, la compagnia aerea ha descritto la Regione con le seguenti parole “Questa regione soffre di una evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. Questa frase ha particolarmente attirato l’attenzione di tantissimi utenti e la compagnia, infatti, ha ricevuto numerose critiche. EasyJet si è scusata con tutti gli utenti e in particolar modo con i calabresi per tale descrizione, decidendo di eliminarla dalla scheda informativa.