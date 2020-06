Unieuro riaccende le speranze di risparmio negli utenti con il lancio di una campagna promozionale davvero incredibile, tutti infatti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere al cosiddetto Bastard Black Friday, una soluzione praticamente mai vista prima d’ora.

Le offerte, nonché ovviamente tutti i prezzi inclusi direttamente nel volantino, risultano essere valide nei punti vendita e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con spese di spedizione azzerate per ogni ordine effettivamente superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: gli sconti non hanno rivali

In cima alla montagna di sconti lanciata dal volantino Unieuro troviamo il solito Samsung Galaxy S20, un terminale molto apprezzato dagli utenti, e per questo motivo scontatissimo dai rivenditori del nostro paese. Il prezzo finale d’acquisto attivo nel periodo corrente corrisponde esattamente a 699 euro, un ottimo compromesso per risparmiare, ed allo stesso tempo godere di una qualità sopraffina.

Gli altri due prodotti che hanno attirato la nostra attenzione sono Huawei Watch GT e la GoPro Hero7 Black. Nel primo caso parliamo di un wearable non proprio di ultima generazione, in quanto già presenti sul mercato Watch GT2 e GT 2e, ma in linea, in termini di prestazioni, con la richiesta finale dell’azienda pari a 99,90 euro.

Il discorso è similare per la GoPro Hero7 Black, l’utente che la acquisterà spenderà solamente 249 euro, per un prodotto di pregevole fattura, anche se non al livello della GoPro Hero8.

Tutti i dettagli li trovate direttamente nelle pagine sul sito ufficiale.