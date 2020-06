Probabilmente, ti sarà capitato almeno una volta nella vita di dover abbassare improvvisamente il volume dello smartphone, mentre stai ascoltando una canzone su Spotify, per colpa di un video su Instagram che emette suoni troppo alti. Su PC Windows, hai la possibilità di personalizzare l’output del volume per app specifiche per evitare che accada qualcosa di simile. A quanto pare, presto avrai una funzione simile sul tuo smartphone Xiaomi.

Una futura funzione MIUI ti consentirà di regolare i livelli del volume per diverse app come YouTube, Facebook, Spotify e altre. Si chiama ‘Sound Assistant’ e sarà presto accessibile su tutti gli smartphone con OS MIUI 12 aggiornata. Al momento, la funzione è disponibile solo nella build beta in Cina.

Xiaomi introdurrà la funzionalità audio simile a quella su Windows

Sarai in grado di attivare il Sound Assistant sul tuo telefono Xiaomi semplicemente premendo i tasti volume su / giù durante la riproduzione di un video o l’ascolto di musica. Prima, però, devi abilitare la funzione tramite l’app delle impostazioni. Dopo averlo attivato nelle impostazioni, sarai in grado di personalizzare il volume di ogni app sul tuo telefono.

Per farlo, apri Impostazioni e vai su Suono e vibrazione, Tocca Assistente audio e abilita entrambe le opzioni. Per attivare Sound Assistant basterà premere il pulsante volume su / giù e toccare l’icona musicale rotonda che apparirà sul lato sinistro per regolare il volume. Tuttavia, la società nota che la funzione è disponibile solo sulla ROM Beta MIUI 12 in Cina e verrà rilasciata a livello globale in un secondo momento.