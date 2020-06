La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha appena rilasciato il poster ed il teaser ufficiale di Cursed, una nuova serie originale formata da 10 episodi che sbarcherà sul catalogo il prossimo 17 luglio 2020.

La serie è basata sull’omonimo romanzo fantasy scritto da Tom Wheeler ed illustrato da Frank Miller, pubblicato durante la fine dell’anno scorso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: il 17 luglio 2020 sbarcherà Cursed

Tra i protagonisti di Cursed ci sono la Katherine Langford di Tredici (Nimue), Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Daniel Sharman (Monaco Piangente), Sebastian Armesto (Re Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain) e molti altri. Tom Wheeler sarà anche showrunner e produttore esecutivo, assieme a Frank Miller e Leila Gerstein.

Ecco la trama ufficiale: “Basato sull’omonimo bestseller, Cursed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther“.

Katherine Langford non vi sarà sicuramente nuovo come nome, si tratta infatti dell’attrice che ha interpretato Hannah nella serie TV Thirteen Reasons Why, conosciuta in Italia come Tredici. Il suo volto è stato anche visto nel film Tuo di Leah Burke e in Cena con Delitto – Knives Out. Non ci resta che guardare il teaser ufficiale ed attendere ancora poco meno di un mese.