CoopVoce con Easy+ e TOP 30 ravviva la linea ChiamaTutti sul sito

Come tanti altri gestori anche CoopVoce è stato in grado di risalire la china e di arrivare a far parte delle più grandi realtà del mercato mobile. Secondo quanto riportato, durante i primi anni di attività questo gestore veniva sistematicamente ignorato dal pubblico. La motivazione è sempre stata rappresentata dal fatto che nessuno voleva avere così pochi contenuti a disposizione.

In seguito fortunatamente la strategia è cambiata mutando anche quelle che erano le sorti ormai predestinate del gestore. CoopVoce aveva infatti pochissimo seguito, il tutto legato ovviamente allo scarso rapporto tra la quantità dei contenuti e la qualità. Tutto poi è migliorato, dimostrando che anche un’azienda all’apparenza screditata può in qualche modo diventare una delle migliori. Ad oggi il provider viene visto infatti come uno dei più affidabili e come uno dei più valutati in fase di cambio gestore.

CoopVoce: arrivano le due nuove promo ChiamaTutti TOP 30 ed Easy+ con tutto incluso

Secondo quanto riportato, CoopVoce starebbe pensando di diventare un gestore MNO ma per ora si continua sulla stessa strada vincente degli ultimi anni. A dimostrarlo è l’arrivo di due nuove promo che durante questo mese hanno portato molti consensi al provider.

La ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+ hanno fatto vedere grandi cose e questo di sicuro grazie al prezzo e ai contenuti. La prima delle due permette di usufruire ogni mese di minuti senza limiti verso tutti, di 1000 SMS e di 30 giga in 4G per navigare sul web. La seconda offre 1000 minuti, 300 SMS e 3GB. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese e 5 euro al mese.