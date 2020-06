Il successo di Fortnite sembra inarrestabile e gran parte di questa forza è certamente legata alla capacità di innovare degli sviluppatori di Epic Games. Il Battle Royale più famoso al mondo non è mai uguale a se stesso ed è in continua evoluzione.

Qualche mese fa infatti, si è assistito al concerto di Travis Scott per celebrare il lancio del disco del nuovo rapper. L’evento ha raggiunto oltre dodici milioni di spettatori decretando l’enorme successo dell’iniziativa.

Questa scelta ha aperto le porte al superamento dell’idea di Fortnite come semplice gioco, facendolo diventare così una vero e proprio luogo di aggregazione virtuale. Ecco quindi che la nuova trovata è altrettanto rivoluzionaria e apprezzata. Gli sviluppatori hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti e far diventare la mappa di gioco un enorme cinema.

Fortnite diventa un cinema all’aria aperta

Come si può leggere nella pagina chiamata Party Reale, il 26 giugno i giocatori di Fortnite potranno assistere alla proiezione di tre film del regista Christopher Nolan. Le pellicole variano a seconda della regione e in Italia si è scelto di proiettare “Inception“. In altri paesi invece potranno guardare “Batman Begins” e “The Prestige“. Il primo appuntamento per guardare il film è fissato alle ore 11.00 mentre la seconda proiezione è prevista per le 23.00.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿



This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!



Check out showtimes and what’s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2 — Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2020

È grazie a trovate di questo genere che l’entusiasmo dei giocatori per Fortnite rimane sempre alto. Con i giocatori contenti anche gli sviluppatori lo possono essere, infatti, il titolo è in grado di generare oltre tremila dollari per ogni minuto di gioco