Con i suoi quattrocentoventi milioni di utenti attivi ogni mese ed oltre sessantamila applicazione, HUAWEI AppGallery è, ad oggi, una delle migliori alternative al Play Store di Google. Uno shop virtuale dal quale scaricare, in modo facile, veloce e sicuro, tutte le proprie app ed i giochi preferiti, senza temere per l’incolumità del proprio smartphone. Tutte le applicazioni disponibili sullo Store proprietario di Huawei, infatti, vengono accuratamente verificate e devono superare ben quattro livelli di sicurezza prima di poter essere pubblicate sulla piattaforma.

Satispay arriva su HUAWEI AppGallery

Oggi, HUAWEI AppGallery apre le sue porte ad una applicazione molto utile per chi è alla ricerca di una soluzione che gli consenta di effettuare pagamenti con lo smartphone in totale sicurezza. Si tratta di Satispay, un servizio che conta l’oltre un milione di utenti registrati e che permette di effettuare pagamenti in esercizi commerciali fisici ed online, nonché inviare (e ricevere) denaro ai propri amici e più in generale la gestione del proprio denaro.

Una volta stabilito il proprio budget settimanale, l’app Satispay permetterà all’utente di gestire tale budget e di utilizzarlo, per esempio, per effettuare acquisti all’interno di oltre centomila esercizi commerciali, ricaricare il credito telefonico, pagare bollettini (anche tramite PagoPA), bollo auto e moto, inviare del denaro agli amici o effettuare una donazione. L’app Satispay è dunque adesso disponibile anche per tutti quegli smartphone dotati di Huawei Mobile Services, come la serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 o gli ultimi HUAWEI Y5P o HUAWEI Y6P.

“Siamo molto contenti di essere approdati su AppGallery – ha commentato Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay – e di esserci arrivati con una collaborazione tra i due team davvero molto proficua. La nostra missione è da sempre quella di fornire a tutti, in modo democratico, uno strumento per semplificare qualsiasi forma di pagamento quotidiano. L’ingresso nello store di Huawei, che ha saputo conquistare rapidamente una così importante quota di mercato, è certamente un’ulteriore opportunità per Satispay per accelerare il raggiungimento del nostro obiettivo, ancora più importante ora che stiamo avviando anche il processo di crescita in Europa.”